(12:25更新，補充最後比賽結果)中國羽球公開賽今天進入第2天賽程，寶島球迷期待的兩位單打球星戴資穎、周天成都會上陣，兩人都是第2種子，今天首位登場的台將是小戴，女單第一輪32強戰面對馬來西亞謝抒芽，沒有面對太多難題，只花32分鐘就以21：9、21：16直落二勝出，晉級16強。

雙方過去交手戴資穎5戰全勝，兩人世界排名戴資穎第4、謝抒芽32，實力稍有落差，首局一開始小戴還在掌握風向，發球過長而掉分，不過小戴很快就進入狀況，靠著靈活手法及落點巧妙的擊球爭取分數，拉出了一波6比0攻勢，並以11：4進入技術暫停，這時已經掌握了節奏的小戴也更多嘗試其他技巧，持續帶給謝抒芽壓力，雖然有幾分失誤送對手分數，小戴還是穩穩收下首局。

第2局戴資穎短暫4：5落後，比數也比較糾結一點，不過小戴也出現了一記爬網過的幸運球，加上謝抒芽有一分被主審抓了過早移動犯規，再送小戴1分、在比分上稍微拉開差距，不過技術暫停休息回來後，謝抒芽連搶3分而把比數追到11：11平手，但小戴在現場持續的加油聲下，連奪3分再要回領先，最終順利直落二拿下16強門票。

今年中國公開賽戰況難以預料，特別是女單昨天兩位世界排名前五的日本好手山口茜、奧原希望意外出局，今天則是第8種子、印度好手賽娜（Saina Nehwal）落難，10：21、17：21不敵泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。

(中時電子報)