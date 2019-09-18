大陸鐵路哈爾濱局集團有限公司18日表示，「十一」黃金周和10月11日實施新列車運行圖期間，加開28.5對旅客列車、調整部分列車運行區段、動態開行高峰線動車組、對黑龍江省內部分高鐵動車組列車票價實施最低6.5折優惠，進一步為旅客出行提供實惠和便利。

9月30日起，「十一」黃金周旅客運輸開始，哈爾濱局集團公司預計運送旅客429萬人次，同比增加26.5萬人次。黑龍江省外客流主要集中在北京、鮁魚圈、通遼等方向，管內客流主要集中在齊齊哈爾、漠河、七台河、海拉爾等方向。

為此，哈爾濱局集團公司加開3對哈爾濱西至北京南高鐵動車組列車，哈爾濱至北京的旅客列車增加至23對；加開哈爾濱西至鮁魚圈、通遼方向高鐵動車組列車各1對；加開滿洲里、漠河、齊齊哈爾、佳木斯、七台河、紮蘭屯等方向的17.5對旅客列車，並對齊齊哈爾至丹東、佳木斯至北京等普速列車調整運行徑路，方便旅客合理設計行程。

(旺報 )