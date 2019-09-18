鴻海創辦人郭台銘棄選2020後，外傳郭不參選的原因是副手人選未定，有報導指郭原本有意找前台東縣長黃健庭當副手，郭幕僚、永齡基金會執行長蔡沁瑜今天說，有次前立委周守訓、黃健庭都在場，幕僚瞎猜，因此傳出是黃健庭，造成誤會不好意思，郭自始自終都單線尋覓副手，口風很緊。

郭幕僚多次對外說郭台銘不可能重回國民黨的懷抱，蔡沁瑜強調，既然已經宣布退黨也未參與連署，不想再針對政治多作回應，「過眼雲煙不必再提」，包括媒體陸續披露不選原因等多套劇本，這當中有很多不符事實。

傳出郭台銘2周前拍板找前台東縣長黃健庭當副手，蔡沁瑜澄清，關於副手人選，完全由郭台銘自己單線進行，口風非常緊，有天恰巧前立委周守訓、黃健庭都在，幕僚就從這兩人中亂猜，也許旁邊的人誤以為是黃健庭，造成誤會不好意思，幕僚自始自終都不曉得副手是誰。

也有一說是因為台北市長柯文哲拒絕當副手，導致郭台銘不參與連署，蔡沁瑜說，這說法有點倒果為因，並不正確，郭台銘副手人選未定案前，郭的確有考慮過「郭柯配」，自從柯斷然拒絕後就沒考慮此選項，更沒有因此就不選了，郭台銘做決定之前會徵詢各界意見，等到郭心中有定見後，這些事情不重要了。

(中時 )