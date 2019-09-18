前副總統呂秀蓮昨天接受喜樂島聯盟登記參選2020總統選舉，民進黨主席卓榮泰今急安排與呂秀蓮見面，兩人見面約四十分鐘，不過會談內容，卓榮泰說，下午中執會會對外說明；呂秀蓮會後簡單轉述，卓傳達兩件事，「希望明天開始展開連署，不要被某一個黨操弄，我回答，怎麼可能，我說叫民進黨幫我連署好不好？」

呂秀蓮與卓榮泰會晤後，卓榮泰受訪表示，很多的工作要做，需要做更多的改進，跟副總統報告的一些事情，回去整理之後下午在常會之後的記者會，他會再公開的來跟各位說明，在這裡就不敢再打擾副總統的時間。呂說，民主進步加油；卓表示，一定加油；媒體詢問，主席剛剛談得愉快嗎？

呂說，「非常愉快，沒有看到他也笑我也笑。」

呂秀蓮隨後獨自開記者會簡單轉述，她說，除了要她不要被某一政黨操弄，第二是希望能讓更多年輕喜歡民進黨，能有更多合作。

呂秀蓮提到自己，「蔡英文當選總統，2018年時我已他執政兩年，台灣民意基金會為基礎，真有本事，兩年就讓民進黨的支持度滑落二十幾趴，她當然比馬英九更能幹、更厲害。」

她表示，「庶民崛起，就到我這邊來」；她說，「你們要罵我的壞話，不甘寂寞，我都可以自己罵，但我有這麼笨嗎？我掙扎很久，週日我終於決定承擔挑戰，韓市長稱不上庶民，如果大家注意到庶民崛起，請注意到我這裡來，我參選勝負不談，我不會製造垃圾。」

(中時 )