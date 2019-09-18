長榮航空空服員罷工落幕2個多月，桃園市空服員職業工會今上午於立法院召開記者會，控訴長榮對工會司法追殺、取消罷工組員員工機票、取消獎勵方案、扣薪又扣假、限縮言論自由，且8月、9月超過80趟缺員，不僅秋後算帳還影響飛行安全服務品質，呼籲勞動部、交通部介入處理。

桃空職工指出，罷工結束後，長榮航對罷工成員打壓一件接著一件，造成空服員士氣低迷，甚至出現嚴重缺員問題，今年7月起，長榮雖符合客艙組員維持最低派遣員額，但各航班普遍缺額1名客艙組員，最離譜曾經發生過單一航班出現2至5名空服員缺額，造成空服員過勞情形，嚴重影響飛安。

桃空職工秘書長鄭雅菱表示，長榮罷工落幕後，工會與資方進行4次會議，長榮堅持不願意跟工會協商，公司在既有法令下毫無約束，例如長榮去年超時航班被罰25萬元，但今年超時情況依舊沒改善，秋後算帳一條接著一條來，問題出在勞動部、交通部沒有發揮把關的功能，希望相關部會能有積極的動作。

對此，交通部航政司長葉協隆表示，飛安部分民航局是監理機關，交通部是主管機冠，確保飛安責無旁貸，對於飛安零容忍，工會反映缺員部分，民航法有相當明確規定，民航局會進行了解，加強監督。其次，航權分配部分，目前有將飛安納入，若違反勞動法令希望在航權分配有所反應。

勞動部勞資關係司司長王厚偉表示，工會在罷工程序上沒有問題，屬於合法罷工，工會法也明確規範工會會員進行合法行為，資方不能對支持行為者進行解雇、介質等行為，呼籲長榮不能有秋後算帳行為，這樣無助勞資關係恢復，也會影響長榮形象。

針對桃空職工控訴，長榮航回應，今工會再次以不實指控，抹黑長榮航空打壓勞權，不顧飛安，並找立法委員聯合召開記者會，試圖利用政治力影響目前正在進行的司法及勞裁案件，長榮航空對此深表遺憾。

長榮航空強調，飛航安全是長榮航空的DNA，各航班空服員人數絕對符合民航局核准派遣要求，並無影響飛安的疑慮，桃空職工所言絕非事實。

(中時 )