陸迎國慶 南京上演300架無人機燈光秀表演 12:342019/09/18 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 9月17日晚，一場無人機燈光秀表演在南京航空航太大學天目湖校區「築夢雲天」迎新晚會上亮相，300架無人機伴隨著燈光和音樂緩緩升空，組成愛我中華、天安門、大飛機等圖案，迎接國慶日的到來。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9月17日晚，一場無人機燈光秀表演在南京航空航太大學天目湖校區「築夢雲天」迎新晚會上亮相，300架無人機伴隨著燈光和音樂緩緩升空，組成愛我中華、天安門、大飛機等圖案，迎接國慶日的到來。（照片取自中新網） 9月17日晚，一場無人機燈光秀表演在南京航空航太大學天目湖校區「築夢雲天」迎新晚會上亮相，300架無人機伴隨著燈光和音樂緩緩升空，組成愛我中華、天安門、大飛機等圖案，迎接國慶日的到來。（照片取自中新網） (旺報 ) #無人機 #表演 #南京 也許您會感興趣 推薦閱讀 結合VR 可以無人機視角參賽 02:442019/09/15 生活新聞 翼龍打開歐洲窗口 陸軍售塞爾維亞 04:102019/09/16 焦點新聞 無人機奇襲 青年運動食髓知味 04:102019/09/16 國際大事 無人機考照明登場 首場40人報考 13:442019/09/16 生活 無人機攻擊沙國油田 民航局要出手這樣做 23:152019/09/16 生活 防恐攻 大型無人機零件進口要納管 04:102019/09/17 財經要聞 無人機考照 首場40人應試 04:102019/09/17 生活新聞 無人機操作證筆試 首批考生ALL PASS 14:322019/09/17 生活 韓將研發雷射防空武器 應對無人機襲擊 18:152019/09/17 軍事 無人機創新應用產業論壇 跨部會發展產業藍圖 04:102019/09/18 產業．科技 玩食熱門新聞 星巴克好「秋」新品9／18上市 - 旅遊 - 工商 獨家》「加」料吃到飽 文華東方Buffet「楓」富開賣 - 旅遊 - 工商 珍煮丹哪個好喝？員工私心推薦Top5 網讚：喝過就回不去 - 旅遊 像一朵盛開的花 燒肉蛋炒飯美味驚豔 - 旅遊 銅板價吃刺身蟹膏！盤點老饕激推隱藏壽司店 - 美食 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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