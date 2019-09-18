9月17日晚，一場無人機燈光秀表演在南京航空航太大學天目湖校區「築夢雲天」迎新晚會上亮相，300架無人機伴隨著燈光和音樂緩緩升空，組成愛我中華、天安門、大飛機等圖案，迎接國慶日的到來。（照片取自中新網）

9月17日晚，一場無人機燈光秀表演在南京航空航太大學天目湖校區「築夢雲天」迎新晚會上亮相，300架無人機伴隨著燈光和音樂緩緩升空，組成愛我中華、天安門、大飛機等圖案，迎接國慶日的到來。（照片取自中新網）

(旺報 )