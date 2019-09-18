鴻海創辦人郭台銘棄選2020，國民黨主席吳敦義今天受訪，心情非常愉悅，以「烏雲散掉，陽光普照」形容心境，並強調誠摯問候盼郭董健康快樂，將會用各種好途徑，希望與郭董繼續合作，也希望有機會向郭董請益。媒體詢問會不會開鍘郭董，吳笑說「不會啦！他都宣布不選了，我又不是精神歹去。」

吳敦義上午出席國民黨醫療委員會成立大會後，接受媒體聯訪。他心情非常好，受訪後離開時，不但笑容滿面，與多位保全及工作人員逐一握手，最後還向一位保全人員行舉手禮道別，保全人員私下說：「沒看過主席心情這麼high過。」

媒體詢問過去砲轟郭董，如今怎麼善後？吳說，他從來沒砲轟過郭董，國民黨員好多人、上萬人，說不定有人口出不是很令人愉快的話；但我們從政者要知道要彼此互相尊重，也許政見不同立場不一樣但一定要包容、欣賞的心。

媒體問「有藍委說被車撞死。」吳說，這句話不好，這種話在國人耳裡聽來一定不好，這種話不應該講。

至於如何整合？是否擔心郭董在立委選戰挑戰國民黨？吳說，他不這樣揣測，總統選舉很重要，不過立法院是單一國會，國會也非常重要，就算有行政權，若法律及預算得不到國會支持，也是枉然，所以希望在明年1月11日的選舉，民眾給國民黨重返執政的機會，支持國民黨提名的總統，以及在113席立委中，能讓國民黨達到60席，如此穩定的國會，才有穩定的行政，能讓好的政策能夠順利推動。

媒體詢問是否擔心前北市議員楊實秋所說，郭董棄選總統，國民黨面臨輸掉總統、高雄市長被罷免、立委席次無法過半「三殺」局面？吳說，他不認為是什麼三殺、二殺、五殺」七殺，他不相信，只要人有誠意，用合理的的方式去溝通，就可以減少殺氣，會充滿和諧之氣，這很重要。

至於如何處理郭董黨籍問題？吳說，他不能講怎麼處理，他只是黨主席，也不能說誰脫黨、明天入黨，這東西一定要好好溝通，「但願和諧之氣能重新回復」。

媒體追問是否把黨證還郭董，請郭留在國民黨？吳笑說，他不能做單一的方法，還在動腦筋看有什麼方法。吳還反問記者，有沒有什麼方法可建議。

媒體問吳心情有沒有輕鬆一點？吳說，昨天郭董這樣宣布，是朝著祥和團結的目標在走，所以很感謝。吳還主動表達，「我誠摯的問候，他也是我多年的好朋友，希望他健康快樂，共同努力讓中華民國能夠恢復國家社會的和諧安定，這是我們共同目標。」

吳敦義說，過去都請郝龍斌副主席跟郭董溝通，現在郭董已宣佈不參選總統，我們希望能夠合作，他會用各種好的途徑，包括請郝副主席繼續溝通，那適當的時間，他會希望能夠去跟郭董請益，畢竟郭董是我們中華民國企業界裡頭規模、視野、貢獻最大的一個，我們非常尊敬，過去也都是好朋友，所以「我覺得烏雲散掉以後，希望能夠陽光普照。」王金平先生也是多年好友，他相信王有智慧及抉擇，希望都能撥雲見日，這是共通的期待。

媒體追問是否還會開鍘郭董？吳笑說：「不會！他都宣布不選了還開鍘，我又不是精神歹去。」

(中時 )