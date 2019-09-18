鴻海集團創辦人郭台銘前天(16日)發聲明，宣布不參加2020總統連署，為政壇投下震撼彈。但前台北市議員、名嘴楊實秋表示郭是不參加總統大選連署，但11月18日總統選舉正式登記時，情勢若發展到國民黨面臨輸掉總統大位、高雄市長被罷免及立委席次無法過半「三殺」局面。對此國民黨主席吳敦義說，人有誠意，會減少殺氣。

楊實秋於上周(13日)在政論節目上分析說，郭台銘參選不可怕，不選才恐怖，會導致國民黨崩盤，未料3天後，郭台銘於16日深夜發聲明宣布不參加總統大選連署。他分析表示，2020總統大選登記日是11月18日，若屆時國民黨面臨輸掉總統大位、高雄市長被罷免以及立委席次無法過半「三殺」時，恐會像民國87年徵召馬英九一樣，在韓國瑜自己請辭下，被徵召。

對於楊實秋說法，吳敦義今受訪時說，「我不認為是什麼三殺、五殺、七殺，這我不相信，只要人有誠意，用合理的的方式去溝通，就可以減少殺氣，會充滿和諧之氣」。

(中時電子報)