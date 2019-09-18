蔡英文總統今天接見我國回教朝覲團表示，政府致力打造穆斯林友善環境，台灣今年榮獲「全球穆斯林旅遊指數」非穆斯林國家中第3名，這是推動新南向政策以來最好的成績，期盼未來一起努力，深化台灣和穆斯林的友誼。

朝覲團今天由中國回教協會理事長馬德威、朝覲團團長馬超遠率領，在內政部次長陳宗彥、外交部次長曹立傑陪同下，前往總統府晉見蔡英文總統。

蔡英文表示，伊斯蘭教是世界上最具影響力的宗教之一，伊斯蘭教義非常推崇和平及正義，也認為對貧弱、困苦的群體要有更多照顧。「這些教義和觀念對於整體社會來說，有非常良善的影響」。

她說，上任以來推行的新南向政策當中，穆斯林一直是非常重要的夥伴。為了加深和穆斯林在觀光、貿易、文化等等各方面的互動，要深刻了解和認識穆斯林的文化和生活習俗，是政府非常重要的任務。

政府也致力打造穆斯林友善的環境，希望更多穆斯林朋友來到台灣，有賓至如歸的感覺。現在在機場、在車站，還有很多重要景點，例如日月潭、阿里山，還有故宮北院，都已經設有穆斯林祈禱室，方便穆斯林朋友進行每日功課。

蔡英文也提到，目前政府推動的清真食品認證及清真餐廳認證，已經獲得200多家餐廳的響應。未來也會繼續協助業者了解清真產業，取得清真認證，加強我們和穆斯林世界的往來。

今年9月開始已經有「清真產品販賣機」開始上路，裡面提供的飲料零食和商品，都有獲得清真認證，「就是希望為穆斯林朋友，提供更便利友善的旅遊和生活環境」。

政府的這些努力也反映在國際評比中。根據「全球穆斯林旅遊指數」排名，台灣從過去的第7名、第5名，今年更進一步榮獲非穆斯林國家中的第3名，這也是第一次進到前3名。

蔡英文強調，這是推動新南向政策以來最好的成績，也顯示我們對於穆斯林朋友的用心，逐漸受到肯定。未來會和朝覲團一起努力，繼續深化台灣和穆斯林的友誼。

(工商 )