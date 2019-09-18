5年前基隆市政府辦理鐵人三項競賽活動，參賽的蔡姓男子騎自行車因馬路坑洞摔車，並撞擊路旁護欄重傷，導致下半身癱瘓，蔡訴請國賠；一審判決基隆市府須賠償1025萬多元，二審認定蔡男未注意車前狀況應負部分責任，改判賠967萬多元。可上訴。
蔡男起訴主張，他在2014年9月20日參加競賽，因基隆市湖海路2.6公里處的賽道有坑洞，導致單車震動彈跳而重心失衡，撞擊路邊水泥護欄後倒地，他受有頸椎等多處嚴重骨折的損傷，並致雙下肢癱瘓等永久性傷害，訴請國賠1559萬7953元。
基隆地院認定市府放任路面坑洞不補，且此賽事編列了賽道檢查費用卻仍發生意外，市政府明顯有疏失，應負起國家賠償責任，因此判市政府須賠償蔡男及其家屬共1025萬4913元。
高院改認定，蔡男未注意車前狀況也須負30％的過失責任，經扣減金額後判決基隆市付共須賠償蔡男及其女兒共967萬4963元，基隆市府不服可上訴。
(中時 )
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