老年人常患有多種慢性病，因生理機能退化、難以辨識藥物等，成為用藥高危險群。食藥署6年前開始，補助地方衛生局推動藥事照護服務，民眾只要符合超過1種慢性病、使用特殊劑型藥物等條件，就可申請社區藥師進行處方判斷性服務、用藥配合度諮詢服務。該計畫目前已擴及15縣市，明年將補助全台22縣市，預估受惠人數將破6000人。

103歲的趙伯伯患有阿茲海默症、青光眼、腸胃不適等，社區藥師到府服務後，發現他因腹部脹氣而躺著不動，原來是家人擔心藥物副作用，自行減量所致。經藥師解說，伯伯才恢復了規律的用藥習慣，腹部不適的問題也獲得改善。

服務這位老翁的柏愛藥局藥師鄭文柏表示，慢性病患常需服用各種藥物，卻不曉得藥物與食品間的交互作用，暴露在危險的用藥環境中。以入冬進補為例，許多民眾會服用人參補身，但服用降血糖藥者若吃下人參，血糖可能過低而產生生命危險；當歸亦可能因活血的功用，造成患者出血。這些情況，都需要社區藥師的把關。

食藥署藥品組科長楊博文表示，為把關民眾用藥安全，食藥署6年前開始與中華民國藥師公會全國聯合會合作，讓受訓過的藥師提供藥事照護服務，包括找出治療問題的處方判斷性服務、用藥配合度諮詢。民眾只要患有超過1種慢性病、使用5種或以上醫師處方藥、領有2張或以上慢性病連續處方箋、使用特殊劑型或操作技巧複雜的藥物、疑有藥物過敏風險、經醫院轉介，都可洽社區藥局、長照或醫療機構進行申請。

截至目前，已有15縣市、近2000家藥局參與藥事照護計畫，包括雙北、桃園、中彰投、嘉南、高屏、台東等。接受服務者當中，超過9成經藥師介入後，已順利獲得治療。食藥署藥品組副組長吳明美表示，為讓藥事照護計畫擴及更多民眾，該署預計明年補助全台22個縣市執行藥事照護計畫，預估受惠人數將超過6000人。

(中時 )