精打細算的朋友除了經常光顧量販店，也會時常到超市撿便宜，但其實為了獲取更高利潤，試圖利用較方便、但也較貴的產品來吸引顧客，所以在逛超市時可要慎選以下產品。
1.切好的蔬果
不少人不會做飯的原因不是不會炒，而是不會切菜，於是他們總喜歡去超市去買那些已經切好了並裝盒的菜，這些菜確實方便烹飪，要明白一個道理，這些切好的菜就是要你多付錢。通常就是家庭生活網站「Four Hats and Frugal」的艾米拉‧馬丁(Amiyrah Martin)說，有些人為節省時間，購買預先切好的蔬果，其實根本得不償失。
2.包裝的零食和熟食
許多小包裝的零食其實一點都不划算還不如買大包裝，另外在超市常看到的熟食，但是等買回家才發現口感和平時的吃的真的有差，因為這些都是不新鮮的。
3.尿片：
像這種消耗品，你幾乎總能從亞馬遜(Amazon)買到比超市便宜的一次性尿布，所以貨比三家不吃虧，不如一次多買一些。
家庭用品：
許多琳瑯滿目的家庭用品，會讓人忍不住想買，但強烈建議大家等一等，買完食物後，前往專賣家居用品的商店，一定可以買到比較便宜的商品。
(中時電子報)
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