國寶級歌仔戲天王楊麗花睽違16年強勢回歸之作、推台視楊麗花歌仔戲《忠孝節義》將於24日播出，最新預告晉國三美曝光，除楊麗花得意門生葉麗娜自加拿大返台力挺恩師外，更曝光了《忠孝節義》飾演楊麗花的娘子由陳怡真飾演，讓戲迷倍感期待，陳怡真說自己是楊麗花的戲迷，這次夢想成真能演楊麗花的娘子，簡直不敢相信！

陳怡真坦言要飾演楊麗花的娘子壓力山大，這是自己第一次加入楊麗花歌仔戲，與楊麗花對戲時被天王巨星氣場震攝住，簡直嚇傻了！「哭戲向來難不倒我，但一幕哭戲，我卻哭也不哭出來，楊阿姨卻相當有耐心地引導我，讓我的眼淚宣洩地流出」。身兼《忠孝節義》執行製作人的楊麗花愛徒陳亞蘭，也希望戲迷能看見陳怡真用心與敬業的演出。

陳怡真劇中飾演盈香，一生只願與楊麗花飾演的程嬰成為結髮夫妻，預告中的她，傾訴「不管你變成什麼樣子，我都會永遠陪伴在你身邊，不離不棄，生死相隨」，她依偎在楊麗花肩膀上，但劇情似乎頗為虐心，楊麗花對著她說：「我對不起妳！」陳怡真心痛回：「我永遠都不要再看到你！」讓網友直呼楊麗花睽違16年新戲《忠孝節義》開大絕，一開播就要開虐。

楊麗花除24 日推出新戲《忠孝節義》，也宣布推出傳記書《楊麗花的忠孝節義》，給足戲迷驚喜。該書由聯經出版，歌仔戲國寶楊麗花口述、資深媒體人林美璱撰寫，楊麗花說，「我的人生態度不能沒有忠孝節義，這本書寫的就是我人生中所貫徹的忠孝節義，希望貢獻給大家分享這樣的理念。」

陳亞蘭說，「楊阿姨的人生就是教材，自小從父母身上學到忠孝節義，她也以身作則，希望我們能朝她的方向學習，這本書非常值得借鏡與參考」。該書將於19日於博客來預購，27日全台各大書局上架，透過精彩動人的文字和珍貴圖像，粉絲將得以窺見楊麗花一生如何忠於歌仔戲、對父母盡孝道、對感情的節制、對朋友的義氣。

(中時 )