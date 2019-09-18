近年將事業甚至生活重心都移往對岸的「女F4」前成員劉樂妍，因大方表態國族認同與堅決反對台獨，久而久之成為一大個人特色，因此在大陸圈粉無數，知名度大開，還被歸類跟資深藝人黃安同一路子，受封「女版黃安」，而向來不諱言抨擊家鄉台灣的她，昨發文分享一則台灣身分證遺失補辦的故事，結局竟超展開，讓她崩潰大哭。

劉樂妍昨在微博po文，表示自己個性迷糊，台灣身分證一年弄丟好多次，所幸補辦手續很方便，於是她沒放心上，直到某年又找不到身分證，於是她去補發，但因為該年度她已補辦過3次，引起戶政事務所人員疑心，因此這次要補辦她踢了鐵板，承辦人員要求跟她核對資料。

承辦人員一一詢問劉樂妍，要求他回答家人及兄弟姊妹的人數與名字，她說自己除了父母還有兩個弟弟，沒想到承辦人員一臉苦惱，要她再三確認，最後告知「你應該還有一個妹妹」，讓劉樂妍恍然大悟，回憶起過去父母離異後那段曲折的歲月，最後輾轉跟失聯已久的妹妹相認，感動到邊等高鐵邊掉淚，「當我發現的時候，已經整個臉都濕了」，感嘆歲月如梭，一晃眼，妹妹已經20歲，而往日的淚與恨，也都過去了。

(中時電子報)