前副總統呂秀蓮昨天接受喜樂島聯盟登記參選2020總統選舉，呂秀蓮被問到，前總統陳水扁昨天在臉書提到，呂參選天命已過：呂說，「他去年還鼓勵我，增加一年我就老很多？我體諒他，他沒有自由。」

民進黨主席卓榮泰今急安排與呂秀蓮見面；呂秀蓮會後轉述，兩人一見面她就說，「我知道你今天宣達要開除我，我非常感謝，這樣非常感謝」；因為這樣能討論黨紀問題，「要用黨紀開除我，民進黨由上到下犯了多少黨紀」；卓榮泰說，「我今天來不是這個意思。」

她強調，討論民進黨黨紀她最開心，要檢討一起檢討，或許民進黨還有救。

呂秀蓮今會後記者會，語氣頗為激動，她說，某位好朋友（民進黨立委管碧玲）在臉書說「民進黨哪一點對不起呂秀蓮？」民進黨作為執政黨有無對得起支持者、對得起台灣才是問題，「管碧玲立委中常會時最好提出檢討，民進黨有無對不起台灣。」

呂秀蓮說，「我也不認為郭台銘不選，他的語言非常高超，只說他不參與連署」；他強調，「包括阿扁都沒看好我，看好人民就好」。

她表示，民進黨很多保皇派發動網軍要攻擊她，她期待因為自己的參選，其他候選人要加油，選民可以選擇一條路，共創台灣歷史世界年，和平中立歡喜美麗新台灣

(中時 )