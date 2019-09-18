深圳市委六屆十二次全會昨召開，聚焦討論國務院日前公布的《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，強調要以示範區建設作為市政工作的總牽引。會上又提出「五個率先」，在2025年、2035年和本世紀中葉前達成不同階段的發展目標。

會議提出，須率先建設體現高質量發展要求的現代化經濟體系，加快建設綜合性國家科學中心，深化社會主義市場經濟體制改革，構建與國際接軌的開放型經濟新體制；率先營造彰顯公平正義的民主法治環境，用好深圳經濟特區的立法權，營造國際一流法治化營商環境。

另外須率先塑造展現社會主義文化繁榮興盛的現代城市文明，以及率先打造人與自然和諧共生的美麗中國典範。

深圳市委書記王偉中在會上進行工作報告，市委副書記、市長陳如桂則分別就《深圳市建設中國特色社會主義先行示範區的行動方案（2019-2025年）》一稿作出說明。

(中時 )