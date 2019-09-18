前立法院長王金平18日接受訪問。（姚志平攝）

日台協代表沼田幹夫（左）與前立法院長王金平（右）。（周毓翔攝）

前立法院長王金平今天會見日本台灣交流協會代表沼田幹夫，王金平會前受訪時被問到昨天沒有去登記參選，是不是就不會去參選了？王金平說，「誰也不知道，誰也不知道」，隨著因緣走，因緣怎麼樣，一個變化，跟著因緣走就是。

王金平說自己本來就不打算去登記，他已經連署超過20萬份了，但是還是尊重國民黨，「我們現在還根本也不是時候去用這個連署的方式」，至於是不是就不會選了，王金平還是語帶保留，說一切看因緣走。

對於之前他提出的「民主大聯盟」，王金平說，現在還是自然地在運作當中，最後要怎麼一個結果還是不得而知。他也強調，這些所謂運作都是「有人」在運作，「不是我在運作」，這個都是有好朋友他們在運作，「我沒有親自自己出面去做什麼。」

媒體詢問民主大聯盟有哪些成員，王金平說，比如說像宗教聯盟、國會聯盟等等應該都會有。而民主大聯盟是否有國民黨成員，王金平說，國民黨本身就有他自己的這些立委的人選，所以未來看看發展怎麼樣情況再讓大家知道。

(中時 )