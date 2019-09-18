厚生玻璃5年前召集股東會，大股東徐美榮及徐美麗遭董事長徐正青認定，沒有依期限送交出席股東會的委託書，禁止其代理人出席，徐美榮等人不服打官司；高院更審認定，徐正青禁止其等代理人出席，符合公司法規定，判厚生玻璃勝訴。可上訴。

(中時 )