厚生玻璃股東會爭訟 更審董座徐正青獲勝訴 12:432019/09/18 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 厚生玻璃5年前召集股東會，大股東徐美榮及徐美麗遭董事長徐正青認定，沒有依期限送交出席股東會的委託書，禁止其代理人出席，徐美榮等人不服打官司；高院更審認定，徐正青禁止其等代理人出席，符合公司法規定，判厚生玻璃勝訴。可上訴。 (中時 ) #股東會 #厚生玻璃 #徐正青 也許您會感興趣 推薦閱讀 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 醉夫妻遭逮 竟警車後座演火辣「春宮秀」 - 社會 曾與孫道存父女戀 小模宣稱在W飯店遺失蒂芬妮項鍊 - 社會 女火車上大笑 下一秒超悲劇…… - 社會 蘆竹瑪莎拉蒂直衝貨車底下駕駛亡 驚悚畫面曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。