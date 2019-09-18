都更催油門！過去都更獎勵項目抽象難預測，不少人怨嘆看得到吃不到，新北市政會議今通過「都市更新建築容積獎勵辦法」，明確畫分中央、地方容積獎勵項目，授權地方的20％獎勵中，只要依照規定留設人行道、基地退縮或縮小建蔽率，做多少就能拿8到15％容積獎勵，明確規定不再看運氣。

城鄉局長黃一平表示，都更條例今年5月修正，都更建築容積獎勵辦法，在容積獎勵上限50％中，授權地方政府可針對其中20％依都市發展特性，市府依照項目、計算額度及條件另訂新法，換句話說，民眾可選擇全部50％的中央條件獎勵，也可依照更新地條件選30％中央，20％地方。

都更處長張壽文說，目前中央提供的容積獎勵項目主要有綠建築、智慧建築、結構安全性能、無障礙空間規畫、時程獎勵、規模獎勵和協助開闢公共設施，新北的新規地，則是增加空間退縮、基地內留設人行通路、街角廣場等項目。

新規定指出，過去都更基地現有巷道不滿8公尺，獎勵會有所限制，但若都更基地再退縮2公尺到4公尺不等，可拿8％到10％獎勵，若再降低建蔽率，獎勵最高可達15％。

另外危險建築與策略更新地點，因獎勵上限超過50％，地方授權的獎勵可達30％。

(中時 )