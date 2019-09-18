全聯自有品牌We Sweet甜點與READ BREAD麵包走復古風，20日起至10月17日與SKIPPY吉比花生聯名10款新品，融入多數人小時候早餐吃的濃郁滋味，每款25元至99元不等，預計開賣28天可創下超過2000萬元的業績。
吉比花生有獨特鹹甜口感，在堅果類抹醬市場具有高知名度，這次8款We Sweet甜點包含蛋糕、銅鑼燒、泡芙、瑪德蓮，與台式混搭美式的「花生塩之麻糬」，與結合花生醬和鳳梨酥的「花生什麼酥」。「花生香緹蛋糕」以芝麻戚風蛋糕為主體，搭配吉比花生醬、咖啡奶油，最外層融合巧克力醬及杏仁角；印有SKIPPY字樣的「花生雙餡銅鑼燒」，內餡選用含有顆粒的吉比花生醬，並採用荷蘭新鮮牛奶製成的天然醱酵奶油，無加一滴水打發，再加入巧克力。
「花生葡式蛋撻」外層包覆獨家192層葡式蛋撻，酥香、滑嫩；還有討喜的「花生千層泡芙」、「花生瑪德蓮」和人氣長銷的「花生生乳捲」。另，READ BREAD 2款麵包則是皮薄餡多的日本定番型商品「花生薄皮餐包」，與紐約客的早餐風味的「花生新英格蘭堡」。
(中時 )
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