交通部觀光局今（18）日宣佈，集集彩繪列車「國立集集美術館」正式啟用。（觀光局提供）

交通部觀光局今（18）日宣佈，集集彩繪列車「國立集集美術館」正式啟用，左為交通部長林佳龍，右為俄羅斯插畫家卡佳(Катя Молодцова)。（觀光局提供）

交通部觀光局今（18）日宣佈，全國矚目的集集彩繪列車「國立集集美術館」正式啟用，透過台、俄雙方新繪石虎以交替出現方式，呈現於四節一列車廂上，未來一年將行駛於台鐵集集支線上，期望讓大家除了可以更深入瞭解集集的在地產業、文化，也重新喚起大家對石虎的認識與重視，同時更是台、俄友善交流的象徵。

觀光局說，今年「國立集集美術館」集集彩繪列車在8月份發表後，受到全國的矚目與關心，也在因緣際會之下，讓台灣與俄羅斯有了連結，在完成的過程中更受到許多朋友的幫忙與跨部會的協助，包括俄羅斯插畫家卡佳(Катя Молодцова)大方的將她所繪製的石虎圖畫授權予這次彩繪列車使用，行政院農委會特有生物研究保育中心對原列車設計修正的協助認可，外交部駐俄羅斯代表處也在第一時間的協助連繫接洽等等，還有最後大家對集集彩繪列車改正後的支持與肯定。

觀光局表示，接下來的一年，以「集集山蕉」為設計發想的彩繪列車將行駛於集集支線，為讓遊客也能將可愛的彩繪列車帶回家收藏，自10月1日起至10月31日止，遊客只要與「國立集集美術館」彩繪列車合照，並至日月潭國家風景區管理處「再發現，動感日月潭」臉書，找到「集集就愛追火車」活動貼文，依活動辦法操作即可參加抽獎，活動將抽出30位幸運者可獲得彩繪列車縮小版迴力車1台，另再抽出10位可獲得集集鐡道小鎮漫遊套票車埕＋版1套。遊客也可將照片上傳至個人臉書設定公開後，至車埕遊客中心出示上傳畫面也可以獲得彩繪列車縮小版迴力車1台，限量100台，送完即止！

觀光局說，藉今天的機會，日月潭國家風景區管理處並與農委會特生中心合作，現場發起石虎保育簽署活動，再次呼籲保育石虎之重要性，也讓這台彩繪列車的行駛更別具意義。

而隱身車埕秘密花園的「鐵道觀光小學堂」也在今天正式開幕啟用，除了提供遊客中心服務、集集線鐵道搭乘實境影片體驗，並架設實體模型動力火車及軌道繞行之外，園區內更展示舊機車頭(R100型-R114)及舊客車車廂(35SPK32700型)，與鄰近的車埕火車站、懷舊復古的鐵道文化園區十餘輛古董列車與舊鐵道場景相互串連，將使車埕再成為鐵道迷必追的朝聖之地，也為2022鐵道觀光旅遊年作暖身。

(工商 )