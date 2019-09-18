嘉義市長黃敏惠（中）頒發感謝狀感謝捐贈AED蜂鳴器的國川美妙基金會。（廖素慧攝）

國川美妙基金會成立AED巡守隊與市府共同守護市民的急救需求。（廖素慧攝）

嘉義市AED密度全台第2名，但緊急時若找不到AED也是白搭，國川美妙基金會及嘉義社區發展教育基金會18日捐贈220台AED蜂鳴器，民眾可利用APP讓AED嗶嗶叫，循聲找到AED救命，是全台首創建置「會說話AED」的城市。

嘉義市擁有高密度的AED，增加救命機率，但2018年曾發生有民眾昏倒在嘉義公園，AED地圖只顯示號碼，協助救援的民眾因不熟悉公園地形，未能快速找到AED，快速找到AED建置的位置才利於救命。

國川美妙基金會及嘉義社區發展教育基金會捐贈「精準找尋AED資訊系統」有4大特色，其一，精準定位全市220台AED，結合Google Map標示案發地最近距離的AED，並導入蜂鳴器，透過APP配對該台AED，循著蜂鳴可快速找到AED。

其二，同時通報消防局119報案系統；其三，同步呼叫近500公尺內曾受急救訓練人員到場協助急救；其四，即使未下載APP，報案後消防局會迅速連結系統，協助呼叫近500公尺內曾受急救訓練人員快速到場協助急救。

市長黃敏惠代表受贈220台AED蜂鳴器及高中職每校1台練習器，目前已裝設10台，預計今年年12月前全部建置完成。

黃敏惠表示，2018年嘉義市有310人OHCA（到院前死亡），平均每1.2天有1人OHCA，為讓民眾快速找到AED，市府將AED更加智慧科技化，感謝國川美妙基金會、嘉義社區發展教育基金會的捐贈，還成立AED巡守隊，分組分工守護嘉義市220台AED，即時通報更換維修。

(中時 )