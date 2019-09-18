47歲女星吳綺莉和19歲「小龍女」吳卓林先前常因母女不合鬧上版面，2年前吳卓林出櫃，去年底和31歲網紅Andi在加拿大結婚，不久兩人回到香港，吳綺莉曾隔空開譙Andi不去找工作。昨(17日)吳綺莉有感而發，藉反送中時事順便批評女兒和Andi，說：「孩子聽老外的，香港我們的家也聽老外的」。
吳綺莉昨晚發文說因皮膚泛黃，被朋友推薦上醫美美白，她自述：「潮洲人生在上海香港長大，孩子聽老外的，香港我們的家也聽老外的，在這個漁港長大，父母永遠都是父母，沒有一個完美的，他們的錯、我們自己改，我多沒用，（我們）自己努力，管老外什麼事，活到47歲了，感恩今天還活著，每天看著新聞，心好累。」
或許見香港局勢亂有感，吳綺莉無奈表示：「民主自由真的就是這樣嗎？今天心情不好就去學校開槍把你們都殺了，家裏（裡）出了事管其他人什麼事？」並說家裡有事就應該家人自己解決就好，沒必要找外人做主。見此，網友說：「一段話太多意思了、孩子、家庭、感情、社會等」、「香港被廢青港獨們弄的烏煙瘴氣」、「吳卓林她媳婦就是個純老外」、「廢青都聽老外的」、「好好保重自己加油啊」。
(中時電子報)
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