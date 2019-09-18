鴻海創辦人郭台銘宣布不參與2020年總統連署登記，國民黨主席吳敦義今(18)日上午表示，郭董做這樣的宣布是朝「祥和團結」的目標在走，很感謝！吳敦義說，大家共同的目標就是努力讓中華民國能恢復國家社會的和諧安定，希望彼此能合作，他也會用各種好的途徑，包括請副主席郝龍斌副主席繼續與郭溝通，或他適當時間去向郭請益。吳敦義強調，期盼烏雲散掉以後，能陽光普照。

吳敦義今天參加國民黨醫療委員會成立大會，並親自為醫療委員會委員、顧問及幹部頒發聘書。他致詞時指出，醫療很重要，保障全民健康，也關係國家財務問題。他強調，國人的健康、長壽，不僅是醫療界朋友們最大使命，也是任何執政黨應該投入智慧與預算，改善良好的制度，同心協力讓中華民國成為健康、長壽的國家。

吳敦義並拜託大家，明年1月11日大選，請支持國民黨提名的總統參選人韓國瑜同志，同時，也要票投國民黨提名的立委參選人，希望國民黨於立法院113席次中，能達到60席以上。

會後接受媒體聯訪時，被問到郭董宣布不參與總統連署登記後的整合，是否會因之前的摩擦產生問題？吳敦義表示，國民黨黨員有好多萬人，難免會有一、兩個人口出不是很令人愉快的話，但從政久的人就知道，彼此要互相尊重，也許政見不同、立場不一樣，但一定要包容。

至於郭台銘是否會布局立委選舉來挑戰國民黨？吳敦義表示，他不做這樣的揣測。他認為，總統選舉當然很重要，但立法院是單一國會，國會也非常重要，就算有總統、行政院長，但提出的法律與預算得不到國會支持，也是枉然。所以希望明年1月11日選舉，能給國民黨重返執政的機會，一是希望支持國民黨提名的總統候選人；其次是立法院113席中，讓國民黨達到60席的目標，這樣穩定的國會，對穩定的行政才能做全力、公正無私的監督，讓國家好的政策能順利推行。

對於有人說郭台銘不選會造成國民黨「三殺」的狀況？吳敦義回應，他相信有什麼三殺、五殺。他強調，只要人有誠意、用心、用合理方式溝通，就會減少殺氣，充滿和諧之氣，這很重要。至於前立法院長王金平，吳敦義表示，王金平是多年好朋友，也是很多年的好同志，他相信王有智慧來抉擇。他強調，希望有一天能通通撥雲見日，這是大家共同的期待。

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