前副總統呂秀蓮昨天接受喜樂島聯盟登記參選2020總統選舉，呂秀蓮今與民進黨主席卓榮泰會面，呂秀蓮說，「若總統身邊有任何質疑，就說清楚，（蔡英文）畢業證書就拿出來給大家『聞香』」。

呂秀蓮指出，「我這次要告訴大家，不是你做四年還有四年，蔡總統還有機會連任，要多聽大家的話」；她說，「因為我見不到蔡總統，但蔡總統你很多支持者遭受到很多為難及難堪，你的執政表現，讓你走到哪都被罵，這兩三年我走到哪都我訴苦」。

她說，蔡總統「莫怪我昨天要宣布參選」，當選後風光獨享沒關係，但離民意太遠，連黨員要進中央黨部進不去、官僚，連她都進不了，但她還是期待蔡總統當選，這幾個月真正反省、檢討。

她也提到蔡總統之前備受爭議的博士論文及畢業證書及立委陳明文的「三百萬事件」指出，不要把每件弊案都關起門來說要交給司法，「包括你的博士論文，要讓法院那麼忙，那我們就要設選舉法院，我是沒錢，有人說三百萬堆起來一點點為何要一個皮箱？真的只有三百萬？這聲音我聽得到你聽不到。」

呂強調，她跟著主席說，「我沒跟任何政黨對立，我對任何政黨已經沒有仇恨，我太愛民進黨，愛之深責之切，這兩年多，失望再失望，我也跟主席勉勵，這幾個月民進黨只要民主加進步，那麼多弊案通通來辦，若總統身邊有任何質疑，就說清楚，畢業證書就拿出來給大家『聞香』」。

呂秀蓮再次對民進黨老把「香港事件」掛在嘴邊說，不要把香港人的辛苦當成自己的功勞，不要搜刮前人成果。

(中時 )