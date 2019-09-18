傘訓學員著鐵漢裝，可在森林等特殊地形著陸。（黃世麒攝）

傘訓學員完成空跳前整備，準備登上運輸機執行空跳任務。（黃世麒攝）

神龍小組從8000呎高空一躍而下，張開國旗翱翔天空。（黃世麒攝）

培育出上萬名特戰傘兵的大武營區將完成階段性任務，預計後年搬遷到大聖西營區。圖為傘訓學員在空訓中心所在地大武營區訓練的情形。（黃世麒攝）

培育出上萬名特戰傘兵的大武營區將完成階段性任務，預計後年搬遷到大聖西營區。圖為傘訓學員在空訓中心所在地大武營區訓練的情形。（黃世麒攝）

培育出上萬名特戰傘兵的大武營區將完成階段性任務，預計後年搬遷到大聖西營區。圖為傘訓學員在空訓中心所在地大武營區訓練的情形。（黃世麒攝）

航空特戰指揮部18日邀請國內媒體參訪空降訓練中心及潮州空降場，神龍小組從8000呎高空表演難得一見的6人疊傘，展現高超的操傘技術；上次執行此操演是在民國99年。

(中時 )