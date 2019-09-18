暌違多年 神龍小組再現6人疊傘特技 13:052019/09/18 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 神龍小組從8000呎高空表演難得一見的6人疊傘，展現高超的操傘技術；上次執行此操演是在民國99年。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 傘訓學員著鐵漢裝，可在森林等特殊地形著陸。（黃世麒攝） 傘訓學員完成空跳前整備，準備登上運輸機執行空跳任務。（黃世麒攝） 神龍小組從8000呎高空一躍而下，張開國旗翱翔天空。（黃世麒攝） 培育出上萬名特戰傘兵的大武營區將完成階段性任務，預計後年搬遷到大聖西營區。圖為傘訓學員在空訓中心所在地大武營區訓練的情形。（黃世麒攝） 培育出上萬名特戰傘兵的大武營區將完成階段性任務，預計後年搬遷到大聖西營區。圖為傘訓學員在空訓中心所在地大武營區訓練的情形。（黃世麒攝） 培育出上萬名特戰傘兵的大武營區將完成階段性任務，預計後年搬遷到大聖西營區。圖為傘訓學員在空訓中心所在地大武營區訓練的情形。（黃世麒攝） 航空特戰指揮部18日邀請國內媒體參訪空降訓練中心及潮州空降場，神龍小組從8000呎高空表演難得一見的6人疊傘，展現高超的操傘技術；上次執行此操演是在民國99年。 (中時 ) #空降 #小組 #神龍 #潮州 #高空 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸公安部長趙克志 任港澳小組副組長 04:092019/09/14 話題觀察 公安部長趙克志 任港澳小組副組長 04:102019/09/14 兩岸要聞 竊賊躲追緝沿路撒錢 警開2槍逮人 17:292019/09/15 社會 驚！ 潮州運動公園驚見血跡 13:142019/09/16 社會 扁授課要申請？醫療小組質疑：過去都可不用 14:082019/09/16 政治 潮州樂齡歌仔戲班 外交有一套 04:102019/09/17 地方新聞 小隊長槍戰駁火百發遭子彈擦傷 署長特地慰問 18:162019/09/17 社會 睽違多年 神龍小組再現六人疊傘 11:472019/09/18 軍事 軍事熱門新聞 陸002艦年內服役 偵察版利劍將上身 - 軍事 《外交事務》：政治正確 台國防戰略沒軍事意義 - 戰略 機內傳焦味 空軍P-3C反潛機緊急返場 - 軍事 陸閱兵首秀超音速無人偵察機 媲美黑鳥SR71 - 軍事 怎麼回事！沙9兆年軍費竟不敵46萬無人機攻擊 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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