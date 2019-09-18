值勤的緝毒犬18日起將會穿梭在行李行列中，希望有效遏止國境販毒走私，也獲得旅客高度肯定。（陳麒全攝）

航空警察局協調關務署台北關緝毒犬，以及保三總隊警犬隊支援，9月起加強桃園機場出境大廳緝毒犬查緝勤務。（陳麒全攝）

近年出境旅客夾帶毒品案件有增加的趨勢，為強化國境緝毒作為，攔阻毒品於國境關口，航空警察局協調關務署台北關緝毒犬，以及保三總隊警犬隊支援，9月起加強桃園機場出境大廳緝毒犬查緝勤務；值勤的緝毒犬18日起將會穿梭在行李行列中，希望有效遏止國境販毒走私，也獲得旅客高度肯定。

航空警察局副局長林水順指出，亞洲及大洋洲日本、韓國、印尼、紐西蘭、澳洲等國的安非他命毒品價格較高，有些地區價格更是台灣的十多倍，利潤驚人。毒梟為了牟利，從台灣走私毒品到獲利高的國家，航警局從106年至108年8月，陸續在桃園機場查獲出境旅客走私毒品24件，以2級毒品安非他命為最大宗。

林水順表示，為貫徹總統蔡英文及行政院長蘇貞昌宣示反毒政策，維護我國國際形象，航警局9月起強化國境緝毒防制，除了全面使用相關安檢儀器檢查行李、貨物外，也會同財政部關務署台北關及內政部警政署保三警察總隊等單位，機動調派具備嗅聞毒品專長的警犬或緝毒犬，依據出境航班時間排定勤務，機動檢查旅客行李，防止夾帶毒品闖關離境，維護我國國際形象。

關務署台北關機動稽核組組長蔡玉梅指出，過去海關緝毒犬服勤以入境旅客行李及貨品為主要查緝對象，為了加強攔截出境夾帶毒品管道，台北關、航警局與支援的保三總隊警犬隊協調，以大數據分析高風險航班為優先，輪流機動調派緝毒犬至出境大廳執勤，攔截輸運毒品的不法行為。

負責訓練緝毒犬的保安警察第三總隊第二大隊警犬隊長閻玉輝表示，世大運期間保三總隊警犬隊就曾經支援桃園機場各項勤務，這次再來支援緝毒勤務，緝毒犬及領犬員都保持最佳狀態。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )