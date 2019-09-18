圖為衛星雲圖，圓圈區域有個微弱的大環流，箭頭指的是一個清晰的低層環流中心。(翻攝自 鄭明典臉書)

位於恆春東方大約800公里左右海面上的低壓(95W)，已在上午增強為熱帶性低氣壓(TD23)，往北北西移動。日本氣象廳在上午發布「烈風警報」（GW），代表TD23有機會在24小時內增強為第17號颱風「塔巴」（Tapah，馬來西亞提供，鯰魚）。氣象局副局長鄭明典指出，TD23是個「長命渦旋」，預期這個環流還可以持續存在一陣子。

鄭明典在臉書上說，根據氣象局的衛星雲圖顯示，圓圈區域有個微弱的大環流，箭頭指的是一個清晰的低層環流中心。因此預期這個環流還能持續活著一陣子，不會減弱。其實，低壓(95W)從上周二(9/10) 就開始轉，一度有機會成颱，卻又減弱，隨著環境改善又再增強成熱帶性低氣壓。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書指出，位於台灣東方的熱低壓，預測周四、五（19、20日）會先偏西朝台灣東方海域靠近，未來隨著高壓減弱，周末從台灣東部外海北上。如果準塔巴更靠近台灣，天氣會更糟。

(中時電子報)