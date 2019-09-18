鴻海集團創辦人郭台銘16日閃電宣布不登記2020總統大選獨立參選連署，外媒多數認為此舉讓國民黨「鬆了一口氣」，有助國民黨黨內團結，香港《南華早報》更引述學者指出，國民黨重返執政的機率將因此增加。

當外界普遍猜測郭台銘17日將以獨立參選人身份登記參加2020總統大選時，16日深夜他拋出震撼彈，發布聲明稱不願看到選舉「挑起階級、仇恨、對立等民粹」，因此不參與連署競選活動。「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）引述富士康內部人士指出，此舉是郭台銘的一貫作風，「不到最後一分鐘，你永遠不知道大老闆下一步要做什麼。」

郭台銘不選，外媒多認為國民黨鬆了一口氣，有助於國民黨黨內團結。日經亞洲評論17日就以「郭台銘退出總統大選讓國民黨鬆了一口氣」為題刊出評論，內容引述美國聖母大學（University of Notre Dame）劉氏亞洲研究學院（Liu Institute for Asia & Asian Affairs）學者金恩（Sean King）指出，郭的決定讓國民黨總統參選人韓國瑜及國民黨都鬆了一口氣，因為此舉不會讓保守派選票分裂。

《南華早報》今（18）日也刊出分析報導，認為國民黨明年重返執政的機會日益強大。報導引述台灣國際戰略學會理事長、教授王崑義指出，「郭台銘對於在國民黨內製造分裂面臨了極大壓力，因為他在經濟選民及年輕族群中深受支持。」他說郭不選，將會讓那些原本支持郭台銘的人重回國民黨懷抱，進而增加韓國瑜的支持率。另外，前副總統呂秀蓮將代表獨派團體喜樂島參加大選，王崑義認為將無可避免地吸走蔡英文總統的部分票源，因為獨派團體比較可能支持呂秀蓮。「獨派陣營並不喜歡蔡英文，認為她在爭取台灣獨立的立場上太過溫和，因此邀請呂秀蓮參選」，他說。

儘管國民黨可能避免分裂，金恩認為韓國瑜面對蔡英文仍將陷入苦戰。廈門大學台灣研究院政治研究所所長陳先才也認為，郭台銘不選，對國民黨而言只有「短暫」優勢，「因為距離大選還有4個月，目前還不確定韓國瑜能不能吸引更多年輕選民，這對他能否勝選至關重要。」分析師多認為，儘管韓粉相當死忠，但如果他想贏，他就必須努力把郭粉吸引過來。

另外，也有學者認為呂秀蓮影響蔡英文選情相當有限。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，「呂秀蓮的支持度並不如蔡英文，很難對蔡英文造成威脅。」

此外，美國在大選中的角色也相當關鍵。文化大學社科院院長趙建民指出，利用台灣與大陸打交道的戰略利益讓華府更傾向和蔡英文合作，不過同時美國也不想改變台海現狀，這也解釋了他預期美國在這次大選中採取相對不干預的態度。

(中時電子報)