金曲歌后艾怡良唱作俱佳，近年來各大活動、各界廠商邀約不斷，此次首度為電影《野雀之詩》演唱主題曲〈愛比死更寂寞〉，也首度和金曲最佳作曲人陳小霞合作，巧的是2人皆曾獲金曲作曲人獎，也都各自擁有唱片作品，錄唱完成時，艾怡良也開心說「終於如願合作，下一個願望是期待有一天可以見到小霞老師本人」。

電影《野雀之詩》由艾怡良演唱主題曲〈愛比死更寂寞〉。（環球提供）

電影《野雀之詩》由施立執導，他從音樂人到擔任影像工作者，電影述說祖孫倆相依為命居於山城小鎮，孫子將垂死麻雀下葬，同天被母親帶到城市同住，隨後又在種種因素下被送回鄉下，一家三代像是關在籠中的野鳥，探討隔代教養和生命存亡。

過去施立與陳小霞為不少天王天後搭檔創作詞曲，2人創作的〈愛比死更寂寞〉早在10年前已寫好，但沒有適合人選、甚至擔心沒人想唱它，「像是10年前買的衣服，沒機會穿它」，最後甚至打算放棄主題曲時，施立腦中突然浮現艾怡良一拍即合的聲線，提出邀請後艾怡良也雀躍接受。

艾怡良近來戲劇邀約不斷，未來不排除跨界當演員。（環球提供）

本身善於電子音樂的製作人黃少雍，此次在導演建議下，將電氣和真實樂器在歌曲裡交融，歌曲的起承轉合與艾怡良少見但卻擅長的低吟淺哼，搭配電影的劇情軸線，更是幾乎貼合。艾怡良也大展繪畫功力，用簽字筆純手繪「野雀之作」單曲封面，刻意留白是希望大家看完電影後，心裡感受可填滿留白空間。近來工作滿檔的她，藉此機會也填補沒時間籌辦畫展的遺憾。

艾怡良10月初將於上海簡單生活節演出，11月則會於Legacy「都市女聲」系列演唱會開唱，將翻唱全英文歌曲，由於渾然天成的「戲胞」被相中，近來不少戲劇邀約，艾怡良未來不排除拍戲，仍不忘對期待新專輯的歌迷們喊話：「會努力維持兩年一張的節奏！」〈愛比死更寂寞〉9月18日至20日Hit FM電台首播，單曲9月20日全球數位發行，歌詞版MV則於同日在艾怡良的官方YouTube頻道首播。

(中時 )