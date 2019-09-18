加拿大水下系統製造商Oceanworks 近日涉嫌非法向中國大陸輸出軍用系統機密資料，企業負責人遭致起訴，面臨牢獄之災。軍事專家指出，美國對軍事科技輸出管制，是維護其軍事優勢重要政策，其管轄範圍延伸至境外廠商，我國與美國國防產業合作生產業者，務必詳盡掌握美國法令，避免違法違約影響美國對我輸出軍備。

加拿大商人韋奧和其公司Oceanworks於17日在美國華盛頓聯邦法院承認曾向中國海軍出售有關美國海軍海底潛艦救援車的技術細節。

加拿大Oceanworks為加國著名水下系統製造商，其曾與美國海軍合作，為其研製潛艦水下救難所使用「加壓救援模組」(Pressurized Rescue Module)，並獲得採用成為美軍標準配備。

根據法庭文件顯示， 韋奧承認他和OceanWorks公司與其北京的母公司向中國海軍分享了一份與美國海軍救援工具有關的技術圖紙，這是一種遠程操作的救援車，能夠與水下2,000英尺的潛艇對接，最多可容納18人。

中國北京公司(Beijing Co.)在2016年以2,000萬元買下了OceanWorks公司。OceanWorks擁有為美國海軍開發數據的商業權利，但根據保密文件，韋奧應知道要對某些數據權利保密。

2016年該公司被中國大陸廠商收購後，美軍曾經特別至該公司確認相關技術規範，可與中國大陸營運作業完全隔離。但中國大陸企業在收購該公司後，運用人事改組撤換高層經理人，再邀請該公司參與中國大陸類似系統投標案，順利取得美軍相關技術資料與系統規範。

中華戰略學會研究員張競18日受訪時表示，美國極度重視國防產業技術保密，輸出管制法令極為詳細嚴格。同時美國亦為我國目前唯一可靠先進軍備供應國，因此國防產業商配合美國，維護其軍備輸出管制政策，不但事關商業信譽，亦符合我本身國家利益。

張競指出，透過對美軍售，我國國防產業有機會獲得承製美國軍備產品，所有生產品項不論最後是否交付國軍使用，國防產業商都負有維護技術機密之法律責任，對此必須審慎應對，絕不可掉以輕心。

張競分析，我國經常積極向美方爭取技術移轉，希望藉此提升國防軍品技術水準與產業能量。但這個議題先決條件在於我國國防產業能否維護相關技術機密，假若在輸出管制上不盡理想，絕無可能通過美國輸出管制審查程序。

其實亦曾有知情人士指出，當年美國協助我國發展IDF戰機，但日後有大量參與其事的工程人員，轉至韓國協助其研發先進戰機，當時就讓美國極度擔心技術機密管控失序外流，讓我國面對美國質疑相當尷尬。

因此國防產業圈內人士特別提醒，特別是目前美國正在協助我空軍進行戰機升級案，國內國防產業亦獲得相關商約，因此必然會成為兩岸諜報戰重點目標，相關機密維護作業更是重要，因此「多一分留心，少一分麻煩」絕非口號，千萬不要掉以輕心。

(旺報 )