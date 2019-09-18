菲律賓馬尼拉地方法院今天宣判「廣大興28號」漁船案8名涉案菲國海巡人員「殺人罪」成立，判處8年至14年範圍的刑度。全案歷時6年多，司法正義獲得實現，外交部對相關判決結果表示肯定。

外交部表示，自民國102年「廣大興28號」漁船案發生以來，外交部立即與駐菲律賓代表處持續向菲國政府交涉磋商，積極促成兩國執法單位的合作。同年8月7日菲律賓國家調查局公布經總統艾奎諾三世核定的廣大興案調查報告及起訴建議。103年3月18日菲國司法部正式對8名菲國海巡人員以「殺人罪」起訴，並另以「妨礙司法公正罪」起訴其中2名菲國涉案人員。

在菲律賓法院審理過程中，菲國檢方為調查證據曾經數度來台，外交部也提供菲方所需的各式書證文件，並協助我方被害漁民家屬及專家證人赴菲國出庭作證。此外，駐菲律賓代表處也積極協調菲方要求依據法律規定與程序，菲國必須確保我方證人的人身安全與自由。

外交部指出，相關互動為台菲司法合作奠定良好基礎，進一步深化台菲雙方的互信及合作關係。未來中華民國政府將在台菲既有的友好關係基礎上，持續深化台菲兩國的實質友好合作關係。

外交部表示，依據菲律賓的司法程序，被告的菲方海巡人員尚可提起上訴。外交部與駐菲律賓代表處將續與菲國檢方保持密切聯繫，掌握本案的後續案情發展及相關進程。

(中時 )