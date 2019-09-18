「最強菜農」林佳新（左）18日到國民黨台中市黨部完成加入國民黨手續，市黨部主委顏文正表示，對林佳新有機會參選樂觀其成，對選舉有信心。（盧金足攝）

挺韓大將「最強菜農」林佳新，表達願意投入台中市第一選區，挑戰立法院副院長蔡其昌，18日到國民黨台中市黨部完成加入國民黨手續，參選主軸「以農為本、傾聽民意」，對被爆料餵狗喝酒，他表示，一年前錯誤的示範，的確是不好的事，這次參選又被起底，掀起這麼大的波瀾，網友及其他政黨檢視，「歡迎大家繼續起底，林佳新需要檢討，繼續起底，繼續檢討」。

國民黨中央黨部祕書長曾永權，對中央黨部是否提名林佳新強調，目前還在做最後決定，俟中常會決定是否提名。

林佳新今天穿著與韓國瑜一樣的白襯衫，上午到市黨部完成加入國民黨程序，表達參選意願，19日上午十時將先拜會台中市議長張清照，尋求地方支持。

林佳新說，韓國瑜知道他要參選，鼓勵他的決定，對於第一選區的地方大老能不能接受，他會一一拜訪，聽取地方意見，「包括大甲鎮瀾宮董事長顏清標顏董也是有鼓勵，希望佳新試看看」，他會多傾聽地方意見。

「他（韓國瑜）一定會支持，這不用懷疑了！」林佳新表示，年輕人有衝勁，努力走基層，以他的接地氣，盼獲第一選區選民支持。

對網友爆料他在一年前餵狗喝酒情事，林佳新表示，一年前錯誤的示範，的確是不好的新聞，這次參選又被起底發起檢視，「歡迎大家繼續起底，林佳新需要檢討，繼續起底繼續檢討」。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，第一選區的有不少農友

，林佳新是「最強菜農」，很快能獲地方認同，看到他的熱誠，對林佳新有機會參選樂觀其成，對選舉有信心。

(中時 )