憑祥市是大陸最靠近東盟國家的國際化城市。境區內有友誼關口岸（公路）和憑祥口岸（鐵路）2個國家一類口岸，1個二類口岸，5個邊民互市點，是廣西口岸數量最多，種類最全，規模最大的邊境口岸城市，是大陸通往越南及東南亞最大和最便捷的陸路通道。

憑祥口岸是廣西唯一鐵路口岸，是大陸通往東盟最便捷的鐵路大通道，是連接歐亞大陸與東盟的橋頭堡。近年來，隨著國際陸海貿易新通道建設和“一帶一路”的發展，作為廣西唯一的國家一類鐵路口岸，憑祥（鐵路）口岸的貨物、人員出入境快速增長。為適應發展需要，2016年，廣西把憑祥鐵路口岸升級改造工程建設作為全區重大項目重點推進。經過兩年建設，憑祥鐵路口岸升級改造工程（一期）於2018年11月26日實現竣工啟用。後續二期工程規劃255畝，總用地規模將達到430畝。啟用後，將大幅提升憑祥整體的鐵路運能，運能有望從200萬噸提升至700萬噸，為國際陸海貿易新通道物流互聯互通以及報關通關、檢驗檢疫一體化、便利化提供堅實的基礎保障。憑祥口岸自開通以來，為憑祥市經濟社會發展做出了巨大貢獻，見證了憑祥輝煌巨變，成為憑祥人不可磨滅的記憶。

憑祥鐵路口岸

憑祥鐵路口岸

隨著憑祥口岸作為陸海貿易新通道節點的功能逐漸增強，東盟市場吸引國內眾多企業紛至沓來，貿易形勢發展喜人。憑祥海關充分利用掌握各種自貿區信息、政策的優勢，及時、准確地了解企業訴求，進一步優化原產地簽證管理模式，深度挖掘出口企業優惠政策利用空間，幫助企業提高原產地證的簽證率。目前，該關簽發原產地證涵蓋貨物品種近1000余種，證簽證品種覆蓋範圍不斷擴大。海關通關無紙化改革、關檢機構整合等措施也提高了通關效率。從2018年6月1日起，友誼關口岸周末及節假日正常通關，實現通關常態化。憑祥海關實施進出口貨物整合申報改革，將原報關報檢系統整合為一個申報系統，實現“一次申報、一單通關”。

海關關員講解原產地證書填制要求及簽注事項

友誼關口岸位於廣西憑祥市友誼鎮，中越邊境1116-1117號界碑處，是中越雙方為加快貨物快速、順利通關，推進“兩國一檢”而商定修建的國際貨運專用通道。友誼關-友誼口岸國際貨運專用通道開通運行後，與原零公裡貨運通道實行中越進出境車輛環線運行，實現越南返程空車與大陸出境重車分道運行、人貨分流。開通運行以來，進出口貨車通行順暢。自開通後，每天出入境的車輛由原來的800多輛增加到現在的1200輛左右，車輛通過口岸卡口時間由原來的20分鐘左右縮短為2分鐘左右，通關便利性得到了較大改善，有力助推面向東盟的南向陸路通道建設。

友誼關進出口岸貨櫃車輛

從遼闊的國土來看，憑祥僅是大陸西南邊境末梢的“一點”。但站在更高處俯視，這微不足道的“一點”，一頭連接著大陸西南廣闊腹地，另一頭連接著世界三大區域經濟合作區之一的東盟。如今，這個邊境末梢正逐步朝著國際樞紐邁進。憑祥市做實“口岸經濟，依托區位優勢、自然資源以及國家政策等優勢，投資窪地效應凸顯，經過數年的快速發展，憑祥市已經發生巨大變化，從邊境末梢成為國際開放新樞紐。

(中時電子報)