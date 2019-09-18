國民黨主席吳敦義頒發聘書給醫療委員會主委蔡明忠。（黃福其／攝）

為爭取全國近5萬名醫師，以及醫療相關團體支持，國民黨中央黨部今天成立「醫療委員會」，擔任主委的前醫師公會全國聯合會秘書長蔡明忠致詞，砲轟民進黨政府昨天召開長照會議，經費來源、民眾端的需求都沒說明，許多民眾都搞不清楚。蔡政府做很多事讓民眾無感，因此醫療界站出來支持韓國瑜，希望國民黨重返執政，重塑長照的美好未來。

國民黨今天成立醫療委員會，由黨主席吳敦義頒授顧問、委員與幹部聘書，韓國瑜國政顧問團總召張善政、立委李彥秀及陳宜民、花蓮立委參選人黃啟嘉醫師都出席，現場百餘人高喊「支持韓國瑜、2020重返執政」。

吳敦義致詞提及他當行政院長時，全民健保虧損582億元，經他兩天分別工商業界協調，才改善健保財務，對國民健康具有重要意義。明年1月11日如果只贏得總統選舉，立委不能過半，總統、行政院的施政理念與預算就無法通過，因此呼籲醫療界人士明年大選支持韓國瑜及所有國民黨立委參選人，贏得逾60席立委。

吳敦義也說，醫療太重要，可以保障全民健康，中華民國是否稱得上現代化，要看民眾是否健康又長壽，這是醫療界的使命，也是任何政黨應該投入智慧、預算來改善制度，才能讓中華民國成為健康、長壽、自由民主、和諧的國家，國民黨明年若重返執政，要建立有廉能有效率的政府，發展繁榮均富的經濟，公益與和諧、健康、長壽的社會，以及促進和平穩定發展的兩岸關係。

身兼韓國瑜國政顧問團醫療組副召集人的蔡明忠則砲轟，民進黨政府昨天召開長照會議，不但經費來源沒說明，對民眾端的需求也沒說明，許多縣市政府反映民眾電話打到爆，仍搞不清楚長照策略；「長照並非急就章，90天住在養護之家就可得全年補助並不對」，政府應好好處理長照計畫，蔡政府做很多事情讓民眾無感，因此醫療界會才出來挺韓，希望國民黨明年重返執政。

國民黨醫療委員會由大約80位跨黨派、涵括醫療界8大面向的重量人士擔任委員或顧問，規劃11月10日醫師節前夕成立「海內外醫療界挺韓後援會」，另於北、中、南、東地區辦理醫療界座談會暨挺韓造勢。

(中時 )