花蓮縣警局玉里分局日前接獲報案，轄區內安養中心有長者翻牆後消失無蹤，親友恐其分生意外，焦急請警方協尋。這場失蹤案在警方鍥而不捨尋訪下，終於在平日長者時常與人聊天的橋下尋獲他。玉里分局長呂育騰表示，以往老人失蹤，往往勞師動眾尋人，成效也不好，提醒家屬可以採用防走失手鍊，以防特殊情形。

失蹤的75歲賴姓長者，日前於凌晨3時許，以年邁身軀翻過安養院高牆後消失無蹤，院方隨即通報玉里警察分局，而家屬與親友方也不知賴翁去向，但賴翁患有失智症與慢性疾病，警方不敢大意隨即沿著周圍尋人。

警察局勤務指揮中心立即請各地區派出所出動尋人，但苦尋數個小時卻一點眉目都沒有。突然有警員靈光閃過，趕緊跑到台鐵玉里站詢問站務是否有可疑長者購票，站務回想後想起早晨7時，有一位自言自語的長者購票到瑞穗站。

警方隨即飆風至瑞穗站尋人，但調閱經視畫面後，發覺老翁並未出站，案情再度陷入膠著，最後警員抱著一絲希望前往老翁位於松浦的家查看，但家中卻空無一人，正當員警心灰時，鄰居突然說老翁常在附近橋上與人聊天。

「我好餓！」皇天不負苦心人，警員最終於橋下尋獲賴翁，而賴翁除了肚子餓以外，精神狀況與身體情形都非常良好，隨即便通報家屬，雙方這時才都鬆了一口氣，也讓這場長者脫逃秀落幕。

呂育騰表示，以往失智長輩失蹤，傳統作法多為勞師動眾的張貼海報、廣播或請民眾指認，不僅花費時間、成效也不好。現今家屬可以為失智長輩配戴防走失手鍊，而家人也應多陪伴及關懷老人，避免讓長者單獨外出，以防意外發生。

(中時 )