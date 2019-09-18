美國依台灣關係法對台出售武器，經常引起北京不滿，並聲稱此違反美中「八一七」公報中須逐步減少對台軍售；然而，根據前任美國國安顧問波頓簽署解密的一份白宮內部備忘錄中披露，減少對台軍售的承諾事實上有但書，需視台海和平狀況及北京尋求和平解決之延續與否，且美對台軍售數量和質量，必須完全取決於大陸所構成的威脅。

自美國通過「台灣關係法」後，過去40年來針對北京仍不放棄對台武力統一，美國依據該法出售台灣多項重要防衛性武器，如近期宣布的「地表最強戰車」的M1A2T，以及F-16V（BLK70）新式戰機等重要軍售案，持續協助台灣維持足夠的防衛能力。

不過對於美對台軍售，北京一向聲稱美國此舉嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」、特別是「八一七公報」的規定。八一七公報與「上海公報」、「建交公報」合稱美中三公報，指美中雙方於1982年8月17日發布，內容包括美國準備逐步減少對台灣的武器出售，並經過一段時間最終得到解決。

然而，根據美國在台協會公布時任美國國安顧問波頓（John Bolton）8月30日解密的一份備忘錄，其中顯示了當時美國總統雷根（Ronald Reagan）對「八一七公報」的解釋。他在該備忘錄中表示，「簽署該公報前的相關會談，係基於一清楚認知而進行」，亦即對台軍售的減量，端視台海和平狀況及大陸對其所宣告、尋求和平解決台灣議題的「大政方針」（fundamental policy）之延續與否而定。

備忘錄內容指出，美國同意減少對台軍售的意願，全然以大陸持續其和平解決台灣與中共之間分歧的承諾為先決條件，強調「眾人應清楚理解，上述二者之關聯性是美國外交政策中一項恆久的必要要求」。

備忘錄並提到，「美國對台提供武器之性能與數量完全視中華人民共和國所構成之威脅而定」。無論就數量和性能而言，「台灣相對於中華人民共和國的防衛能力皆應得到維持」。

據涉外人士向《中央社》表示，雷根當時知道簽了八一七公報是不對的，因此透過內部備忘錄來否定八一七公報的相關內容，而這份備忘錄內容也為後任美國政府遵守，依據這份備忘錄持續對台軍售。

(中時電子報)