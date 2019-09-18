機內傳焦味 空軍P-3C反潛機緊急返場 13:062019/09/18 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屏東基地P-3C反潛機上午起飛因機內有焦味，緊急降落。〈國防部提供〉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空軍1架P-3C反潛機，今（18）日上午10時許起飛後，機內發生焦味，因此飛行員緊急處置返場後「人機均安」。這是P-3C反潛機兩個月間，第二度發生機內有焦味緊急返場事件。 7月25日，也有架P-3C反潛機執行任務，在下午2點多，準備降落時發現有燒焦味，飛行員也立刻在滑行道停住關俥，人機都沒事。 (中時 ) #反潛 #飛行員 #人機 #空軍 #起飛 也許您會感興趣 推薦閱讀 海空軍3對同性新人 首度報名聯合婚禮 17:492019/09/15 軍事 隱形預警機 陸空警-200華麗轉身 04:102019/09/16 焦點新聞 中義自動棒材送料機 工具機大廠愛用 04:102019/09/16 產業特刊 台中精機旗開得勝 展示機完售 04:102019/09/16 產業特刊 慶鴻機電三冠王機種 全球爭光 04:102019/09/16 產業特刊 代理日立空壓機 維恩實業績優 04:102019/09/16 產業特刊 嵩偉實業伺服主軸頭 提升產能利器 04:102019/09/16 產業特刊 果粉召集令!iPhone 11 刷富邦J卡賺hen大 16:332019/09/16 財經 美軍T-X高教機 正式定名T-7「紅鷹」 17:392019/09/17 軍事 陸閱兵首秀超音速無人偵察機 媲美黑鳥SR71 20:192019/09/17 軍事 軍事熱門新聞 陸002艦年內服役 偵察版利劍將上身 - 軍事 《外交事務》：政治正確 台國防戰略沒軍事意義 - 戰略 機內傳焦味 空軍P-3C反潛機緊急返場 - 軍事 陸閱兵首秀超音速無人偵察機 媲美黑鳥SR71 - 軍事 怎麼回事！沙9兆年軍費竟不敵46萬無人機攻擊 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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