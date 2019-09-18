空軍1架P-3C反潛機，今（18）日上午10時許起飛後，機內發生焦味，因此飛行員緊急處置返場後「人機均安」。這是P-3C反潛機兩個月間，第二度發生機內有焦味緊急返場事件。

7月25日，也有架P-3C反潛機執行任務，在下午2點多，準備降落時發現有燒焦味，飛行員也立刻在滑行道停住關俥，人機都沒事。

(中時 )