調查局去年派出蔡孟潔擔任首位駐港法務秘書，因「反送中」事件引發港方對台的不信任，不再續發工作簽證，蔡孟潔預定18日返台，任期僅9月餘即結束。官員透露，短期內難再派人赴港，駐港秘書空前但怕絕後。

蔡孟潔是於去年12月16日赴任，職稱是香港台北經濟文化辦事處副組長，負責台港「執法人員合作」相關業務。具有英國倫敦大學法學碩士、台灣大學法律系高學歷，在台北市調查處、國際事務處表現亮眼，曾赴美國FBI受訓。

不過，今年4月先有媒體報導香港當局要求台灣駐港機構撤換調查局駐港人員，5月則再傳香港打算不再續發工作簽證，要讓法務秘書自然退場的消息。

據悉，蔡孟潔未獲續發工作簽證，是因台灣對香港「反送中」事件表現的態度，讓港方對台不再信任，因此不再續發工作簽證。

蔡孟潔駐港期間沒有司法權，仍致力執法合作，台中地檢署偵辦一起電信詐欺案，蔡孟潔即在港與美國移民及海關執法局駐港官員積極合作，成功協助將嫌犯自美國遣返回台，寫下台、美首次合作破獲跨國電信詐欺機房案的紀錄。

(中時 )