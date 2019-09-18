桃園市新屋區一名70歲的江姓老翁，17日下午迷路誤闖台61線快速道路，獨自在高架路段上行走，警方獲報後將他帶回查詢身分，發現老翁已被通報失蹤，隨即聯絡其家人前來帶回，順利讓他返家團圓。

大園警分局潮音派出所於17日下午接獲民眾報案，稱有一名老翁獨自走在台61線快速道路上相當危險，女警陳俐瑾獲報前往查看，發現該名老翁打著赤腳，精神恍惚且身形消瘦，疑似多日未進食，員警便將老翁帶回派出所休息，並提供飲用水及食物讓他補充體力。

員警詢問老翁年籍資料，但他卻只能說出自己的姓名，身上也沒有攜帶證件，員警遂利用人臉辨識及失蹤人口查詢系統，試著查詢老翁身分，終於得知他是住在新屋區的江姓老翁，且在6天前就被通報失蹤，警方立即通知其家人前來帶回。

江翁兒子趕至派出所看到父親平安無事，總算鬆了一口氣，他向員警表示，父親患有失智症由家人照顧，但白天大家出門上班後，父親覺得無聊，常常會自己跑出門就不知道路回家，雖然有幫他申請愛心手鍊，但父親都不願意戴，讓家人相當苦惱。

潮音派出所所長林毅閔聽聞後，告知江翁兒子可帶父親至分局偵查隊作指紋建檔，若將來父親再發生失蹤狀況，員警可在第一時間藉由指紋確認身分。江翁兒子得知後表示會找時間帶父親去辦理，很感謝員警的熱心幫忙。

(中時 )