台中市立委第5選區（北、北屯區），民進黨徵召莊競程出征挑戰藍營老將沈智慧，原先表態參選的楊宗澧為黨團結、轉化合作，17日晚間邀莊競程上臉書直播表示，大家目標一致，民進黨要贏勝選，力挺2020年「小英總統連任、立委過半」，為守護台灣民主自由而戰。

楊宗澧指出，雖沒被徵召但不委屈，只期待民進黨小英總統連任，國會立委過半；明年到底是要做中國人還是台灣人，大家必須要做選擇，否則就會被中共決定了。楊宗禮表示，民進黨在初選過程中的「良性競爭」，雖不一定會同意對方的想法，但目標一致，要推倒對手，打造良性政黨競爭。

莊競程直播表示，他是勞工之子，從小在鐵工廠長大，深感勞工福利保障少，他的爺爺當時組成工會替勞工爭取福利，讓他從小萌生替勞工謀福利的心願。另921大地震將屆滿20周年，他回憶當時剛上大學第1天，發生當下立即趕回大坑災區，傳出有親戚不幸喪生消息十分哀痛，激發他對災後重建立法決心。

楊宗澧和莊競程在民進黨確定徵召人選後，首度合體直播，莊競程也帶來北、北屯區的著名小吃，包括北平路四川牛肉麵的水餃、酸辣湯，及大坑的東東芋園等，大家品嘗後都讚不絕口。此外，市議員曾朝榮、邱素貞探班觀賞直播過程，為莊競程加油打氣。

莊競程說，未來不管在教育、醫療、長照、建設等各種領域，以生醫工程的專業背景，造福鄉親大眾，為北屯區注入一股新活力，他有信心贏得選戰，全面翻轉北北屯。

(中時 )