陳子玄曾聽化妝師扮屍體忘拿紅包，結果車禍身亡，頭上的傷口和當初幫自己化的一樣。（圖／中天提供）

中天綜合台36頻道《麻辣天后傳》明(9/19)晚間11點播出主題「94邪！演藝圈拍戲犯禁忌 下場好怕怕？！」陳子玄透露拍戲時如果要演屍體，必須拿紅包去晦氣，自己聽說有次某位化妝師上場幫忙演屍體，卻忘了放紅包在身上，拍戲時她將額頭畫上流血妝，未料下工後竟真的撞車遇上車禍，「她過世的方式，就是跟她幫自己化妝的樣子一樣」。

《麻辣天后傳》明邀請藝人楊麗菁、楊少文、馬力歐、鄭仲茵、陳子玄一同分享演藝圈拍戲禁忌。本土戲女星鄭仲茵拍過許多收視長紅的長壽劇，她表示拍戲時輪椅、病床不能亂躺，如果要躺病床、坐輪椅、放遺像或上手銬，拍之前都要拿紅包，一般都是五十元紅包，代表「無事」。

鄭仲茵說，有次到桃園某醫院拍戲，一名攝影助理因為好玩，坐輪椅滑來滑去、橫衝直撞，別人勸阻也不聽，「結果隔天沒看到這位助理，聽說前天收工回家途中出車禍，他的腿斷了，真的要坐輪椅。」

不只不能亂坐輪椅、病床，如果要扮成屍體，也要拿紅包去晦氣，而且要立刻花掉。陳子玄曾聽前輩分享，有一場戲需要五位臨演扮屍體，沒想到少發一位臨演，化妝師自告奮勇上陣，還幫自己額頭化上流血效果，因為不信邪沒放紅包在身上，結果收工當晚，這名化妝師竟發生車禍，從副駕駛座摔出去，摔到附近的水溝，「她因為摔到頭，當天晚上就過世，而她過世的方式，就是跟她幫自己化妝的樣子一樣」。讓現場來賓聽得毛骨悚然，直呼可怕。

拍戲前的拜拜也不能馬虎，拍武打戲前更要請武神來坐鎮。武打女星楊麗菁曾赴香港拍戲，飾演花木蘭，開工前劇組只拜各方「好兄弟」就結束，不曉得是不是拜得不夠認真，她拍戲期間受了三次傷，拍攝過程也多災多難，先是差點被掀起的屋頂砸傷，再來是臉被劃傷，甚至鋼絲斷裂，楊麗菁說：「以前拍危險動作錢都會拜拜，但那次沒有，結果我的鋼絲斷掉，嚴重摔傷。」

不僅如此，楊麗菁表示拍戲期間還遇到兩次失火，一次暖爐著火，把道具、服裝全燒光，另一次則是拍營火戲用油不慎，再次燒光道具，甚至燒到兩位臨演，她也因為拍騎馬戲，一陣風來把門關起，馬匹受到驚嚇把她摔下馬，當時膝蓋護具全碎，側臉也受傷，必須要用頭髮遮掩，劇組後來決定大拜拜，才順利把戲拍完。

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(中時電子報)