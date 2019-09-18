達比修有狂飆K！雖然氣勢正旺的小熊今日以2比4敗給紅人終止了5連勝，不過日籍先發強投達比修有寫下三振新紀錄，他在2、3、4局連續送出8次三振，成為小熊隊史單場連續三振最多的投手。

達比修首局遇上亂流，先被連續敲安失1分後，被紅人新秀阿奇諾(Aristides Aquino)敲出2分炮，不過連續送出2次三振化解危機。度過難熬的第1局後，達比修開始大顯神威，2局上半從連3顆好球三振葛瑞(Sonny Gray)拿下第2個出局數開始，花36顆球連續三振8名打者，總計前4局12個出局數有11人是遭到三振。

前一場比賽剛繳出本季新高14K，今日達比修主投7局再送出13K，2次先發共13局彷彿「K博士」上身，送出多達27次三振。根據MLB Stats統計，自8月起，達比修的K/9值(奪三振率)高達13.86，僅次太空人強投寇爾(Gerrit Cole)的14.79。

1998年小熊隊名投伍德(Kerry Wood)曾寫下單場20K的紀錄，當時一度連續飆出7次三振，達比修突破21年紀錄寫下單場連8K，而大聯盟紀錄則是3屆賽揚名投奚佛(Tom Seaver)寫下的連續10次三振。

雖然達比修繳出亮眼好投，不過可惜首局亂流太傷，總計主投7局送出13K，有4分自責分，最終小熊以2比4落敗，他也因此承擔敗投，自責分率為4.02。賽後小熊與釀酒人相同戰績並列第2，僅落後國聯中區龍頭紅雀2場，外卡同樣與釀酒人並列第2，落後國民1.5場勝差。

(中時電子報)