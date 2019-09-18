中選會公告第15任總統、副總統選舉被連署人名單，共有有8組申請為總統、副總統選舉被連署人，自9月19日至11月2日止受理連署書件。連署人數達最近1次立法委員選舉選舉人總數百分之一點五者（即28萬384人），該會將為完成連署之公告，並發給被連署人完成連署證明書。

中選會公告總統選舉被連署人名單，共有8組：黃多玉、張幼薇；藍信祺、胡宗偉；曾坤炳、黃源誠；黃榮章、柯振榮；楊世光、陳麗玲；呂秀蓮、彭百顯；王堯立、江丁威；梅?、張建富。

直轄市、縣(市)選舉委員會將從9月19日起至11月2日止受理總統、副總統選舉被連署人提出連署書件。連署書件經直轄市、縣(市)選舉委員會受理後，被連署人不得補件，亦不得撤回；連署人不得撤回連署。該會將於11月13日前公告連署結果。

中選會表示，依據總統副總統選舉罷免法第23條規定，被連署人或其代理人應依該會規定之連署人名冊及切結書格式，依式印製，徵求連署。中華民國自由地區人民，於選舉公告日，年滿20歲者，得為連署人。連署人連署時，並應附本人之國民身分證影本。同一連署人，以連署一組被連署人為限，同時為二組以上之連署時，其連署均無效。

中選會並表示，依據總統副總統選舉罷免法第23條第4項規定，連署人數達最近1次立法委員選舉選舉人總數百分之一點五者（即28萬384人），該會將為完成連署之公告，並發給被連署人完成連署證明書。連署人數不足規定人數二分之ㄧ者，保證金不予發還。

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