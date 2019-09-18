徐曾滿妹老人雖已百歲，但身強體健，輕易可以做出下腰動作，稱羡眾人。〔苗栗縣政府社會處提供／謝明俊苗栗傳真〕

南庄鄉長邱梓增〔左一〕與苗栗縣政府社會處科長林美娥〔右2〕等人探訪南庄鄉百歲人瑞葉錦輝〔前中〕。〔謝明俊攝〕

南庄人瑞葉錦輝創建日輝商店已超過60年。〔謝明俊攝〕

苗栗縣全縣目前百歲人瑞共有105人，其中年紀最長的是住在公館鄉的112歲老人張德山，人瑞最多的是在竹南鎮，有多達15位，重陽節將至，苗栗縣長徐耀昌18日上午特別前往三灣鄉探視陳鶊祥、徐曾滿妹等2位人瑞，並致贈重陽敬老金，徐曾滿雖已過百歲，但至今仍耳聰目明，身段柔軟，還可下腰。而南庄鄉的人瑞葉錦輝，三代經營柑仔店，是當地過去經濟活動中心，兒孫接棒，讓老店繼續留存。

據苗栗縣政府社會處科長林美娥指出，全苗栗目前百歲人瑞共有105人，年紀最長的是住在公館鄉的張德山老先生，高齡已112歲，其餘人瑞散居其它鄉鎮市，其中以竹南鎮的人瑞最多，共有15人，每逢重陽節前夕，縣長都會親自或是指派社會處派專人一一前往探訪人瑞，並致贈重陽敬老金。

18日上午，徐耀昌縣長由三灣鄉長溫志強陪同，探視三灣鄉內2位百歲人瑞，其中住在三灣村的人瑞徐曾滿妹，今年正式晉升百歲，身體非常健康，不只耳聰目明、行走如飛，更難得的是身段非常柔軟，還當眾表演下腰，絲毫不困難，讓徐耀昌禁不住替徐曾滿妹鼓掌喝采。

而住在南庄鄉南富村大南埔的102歲人瑞葉錦輝，在當地經營「日輝商店」迄今超過60年歷史，這個老柑仔店是葉錦輝老先生與父親合手創建，當年南庄媒礦仍在營運，日輝商店一度是當地老街最繁榮中心，來自南庄、三灣、頭份部份地區民眾，都會來此採購生活用品，見證當地過往輝煌歲月，老店目前已傳至第3代經營，都已是8旬老人，葉錦輝老先生4代同堂，令人稱羡。

(中時 )