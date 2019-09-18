觀光局集集彩繪列車「國立集集美術館」今在啟用。（觀光局提供）

觀光局上月推出集集彩繪列車「國立集集美術館」，卻因石虎圖片、字體等問題引發不小風波。交通部長林佳龍邀請俄籍插畫家卡佳（Katya Molodtsova）來台旅遊，並於今日參與彩繪列車啟用記者會，更新版列車同時有台、俄設計師繪製的石虎圖樣，未來一年將行駛於集集支線。另旅客只要在10月與該列車合照，就有機會得到彩繪列車縮小版迴力車一台。

觀光局原版集集彩繪列車「國立集集美術館」中的石虎圖片，外界發現缺乏石虎重要特徵，根本是花豹，設計師江孟芝原辯稱是「極簡風」，被網友爆料後才承認是在網站上買圖代替原創，圖片的俄籍插畫家卡佳也在網上表示，該圖確實是繪製花豹，並非石虎，但她知我國石虎面臨絕種危機後，便立即暖心繪製三張免費石虎圖片。

交通部長林佳龍為表示謝意，也為加強台俄友好，便邀請卡佳來台旅遊，也要求觀光局新版列車上，需同時採用台、俄石虎圖片。觀光局今日舉辦更新版列車啟用典禮，台、俄雙方新繪石虎以交替出現方式，呈現於四節一列車廂上。

藉此機會，觀光局日月潭國家風景區管理處並與行政院農業委員會特有生物研究保育中心合作，現場發起石虎保育簽署活動，再次呼籲保育石虎之重要性，也讓這台彩繪列車的行駛更別具意義。

而隱身車埕秘密花園的「鐵道觀光小學堂」亦於今日上午正式開幕啟用，除了提供遊客中心服務、集集線鐵道搭乘實境影片體驗，並架設實體模型動力火車及軌道繞行之外，園區內更展示舊機車頭(R100型-R114)及舊客車車廂(35SPK32700型)，盼能使車程再成為鐵道迷朝聖地，也為2020年鐵道觀光旅遊年暖身。

觀光局表示，該觀光列車未來一年將行駛於集集支線，自10月1日起至10月31日止，遊客只要與「國立集集美術館」彩繪列車合照，並至交通部觀光局日月潭國家風景區管理處「再發現，動感日月潭」臉書，找到「集集就愛追火車」活動貼文，依活動辦法操作即可參加抽獎。

該活動將抽出30位幸運者可獲得彩繪列車縮小版迴力車1台，另再抽出10位可獲得集集鐡道小鎮漫遊套票車埕＋版1套。遊客也可將照片上傳至個人臉書設定公開後，至車埕遊客中心出示上傳畫面也可以獲得彩繪列車縮小版迴力車1台，限量100台。

(中時 )