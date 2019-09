中國大陸藝術家宋歆怡作品《生命的時間膠囊》,年僅25歲的她也是入圍者中最年輕的藝術家。(陶博館提供/許哲瑗新北傳真)

最年長的入圍者、70歲美國藝術家John Albert Murphy作品《褪色》。(陶博館提供/許哲瑗新北傳真)

新北市鶯歌陶博館日前公布「2020台灣國際陶藝雙年展」入圍名單,由7位國際評審經過無數輪討論後,從全球共732件作品中選出118件的入圍作品,最特別的是,陶博館首度邀請來自東南亞的策展人、印尼知名領域藝術家Arief Yudi擔任評審,期待透過東南亞的陶藝視角,聚焦在地工藝產業創作,備受矚目。

陶博館表示,台灣國際陶藝雙年展為世界4大陶藝競賽展之一,本屆共118件作品入圍,入圍人數前3名分別為台灣、日本、美國,首次入圍的國家有白俄羅斯,其中年僅25歲、中國大陸的宋歆怡為最年輕的入圍者,超齡的創作能量讓人驚艷,最年長的入圍者則是70歲美國藝術家John Albert Murphy,實力備受關注。

陶博館指出,本屆評審團集結台南藝術大學教授張清淵、國立歷史博物館館長廖新田、高雄市立美術館館長李玉玲、英國倫敦皇家藝術學院實用美術系教授Martin Smith、法國馬涅利陶瓷博物館及紅堡當代陶藝博物館總策展人Sandra Benadretti-Pellard、日本滋賀縣陶藝之森美術館館長松井利夫及加帝旺宜藝術工廠創辦人暨總監Arief Yudi等7位專家及學者。

最特別的是,陶博館今年首度邀請來自印尼的Arief Yudi擔任評審,他是一位跨領域藝術家和文化工作者,也是加帝旺宜藝術工廠創辦人,曾受邀來臺參與亞洲雙年展,並參與許多在印尼以及世界各地舉辦的當代藝術活動,以新方法珍視聚焦在地工藝產業傳統。

陶博館表示,自2004年起開辦的「臺灣國際陶藝雙年展」已與義大利法恩札國際陶藝雙年展(International Competition of Contemporary Ceramic Art in Faenza)、日本美濃國際陶藝三年展(International Ceramics Festival MINO in Japan)、韓國京畿道國際陶瓷雙年展(Gyeonggi International Ceramic Biennale in Korea)並列為世界4大陶藝競賽展。2008年起臺灣領先全球獨創「競賽」和「策展人」輪替的模式,為當代陶藝發展帶來全新面貌。

(中時 )