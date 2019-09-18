針對廣大興案，馬尼拉地區初審法院18日宣布判決，8名開槍射擊的菲律賓海岸防衛隊人員被判殺人罪成立，刑期8年又一天到14年8個月又一天。對此，亡者女兒洪慈綪直言不會原諒他們但尊重判決，且強調家屬如今最重視的是「洪石成的死值不值得」，政府能不能真正落實保護漁民的義務。

「人死不能復生，尊重判決。」洪慈綪指出，站在家屬立場，馬尼拉的初審判決是輕判，但每個國家都有各自的法源依據，他們只能尊重，且不管怎麼判，爸爸也無法活過來，而這幾年來大家的心情也沉澱許多，雖說不難過、會原諒都是騙人的，但現在他們最關切的是政府的態度。

洪慈綪說，從案發到現在，她只看到「政府處在討論、在檢討」，而當新聞熱度過後就像是沒事發生一樣，完全看不到具體落實保護漁民海上作業安全、漁權等漁業政策，現今還有多少漁民在國外基地作業，還存在多少隱憂，政府到底知不知道。

她不諱言地說，台灣不是一個主權獨立的國家，她從小到大聽了多少長輩討海遇難的慘事，這次廣大興案能得到國際關注，已算是不幸中的大幸，他們也不想再奢求更多，只盼能喚醒政府對漁民一點點的關心。

「叔叔的犧牲到底值不值得？」洪慈綪的堂姊洪鳳慧也說，廣大興案雖然已經過了很多年，但今天看到這樣的判決還是覺得很難過，其實重判輕判對家屬來說只是徒增悲傷，因為叔叔的命也喚不回，因此他們現在在意的是，政府有沒有就這件事有所作為，有沒有能力保護漁民在海上作業的安全與漁權，這件事絕對不能再發生第2次。

(中時 )