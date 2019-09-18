北門高中將自習中心重新整修，並成立課後輔導班提供弱勢學子晚餐，揪感心。（莊曜聰攝）

北門高中舊圖書館轉型為多功能自主學習中心。（莊曜聰攝）

台南市北門高中將舊圖書館空間改善，成為擁有200個座位的「多功能自主學習中心」，並與在七股妙惠居士林協助下成立課後義務輔導班，18日正式揭牌啟用，提供弱勢學生晚餐與課業輔導，希望透過學習翻轉人生改變未來，新空間寬敞、明亮，又有老師陪讀，重點是全部免費，讓學生大呼「比K書中心還棒！」

北門高中校長沈文寅表示，教學資源中心落成啟用後，原有舊圖書館轉型，改為為1樓家政教室與2、3樓晚自習中心，不少家境清寒的學生無法負擔額外的補習費用，所以晚自習中心便成為溫書的場所。

沈文寅說，因設備逐漸老舊，因此校方向教育部爭取310萬元經費整修內部空間，請來設計師重新規畫環境，桌椅全部翻新，採光也更明亮，也和長期在沿海地區國中、小補助弱勢生課後輔導的妙惠居士林合作，每天提供30份晚餐給弱勢學生，並補助陪讀教師鐘點費。

妙惠居士林開設國小課後輔導班迄今已15年，4年前加開國中課後輔導班，現在服務領域增加到高中，林長吳文正說，1年約需花費200萬元，但孩子就是未來，有願就有力，有心資源就會來，感謝社會各界的愛心。

在校長沈文寅、妙惠居士林林長吳文正、家長會長吳松儒、佳里區長朱雅宏、七股區長徐屏屏與鄰近各國中、小校校長、里長共同見證下，北中多功能自主學習中心與妙惠居士林課後輔導班正式啟用，造福學生。

(中時 )