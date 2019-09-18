解放軍奪島演習

台灣正逼近對岸所設的最後期限，數十年來，北京一直堅稱，會在2049年實現中華民族偉大復興的目標，而統一則是其中的必然要求。對岸已表明，如果不能以和平的方式來進行，不惜以動武來決定。

《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌17日指出，多年來，這都像是空洞的威脅。傳統上，台灣以技術和訓練優勢讓對岸不敢妄動。然而，近15年來，解放軍進行了1930年代以來規模最大的現代化軍改，而海空軍裝備戰力更是突飛猛進。

如今解放軍的4代戰機比台灣的軍機還多，火箭軍擁有超過1,000枚短程彈道飛彈，一旦爆發衝突，可以在最初的幾小時轟炸台灣機場跑道，指揮中心和燃料庫。而解放軍戰艦與戰機都不時繞島巡航，台灣的情報與安全系統每個月估計大約遭受上萬次網攻。自1950年代以來，這次首度對岸的攻台威脅呈現出驚人的可信度，而2049年的期限正進入倒數計時階段。

然而，分析也指出，對岸攻台風險極大，由於台灣的天然地勢，解放軍可能需要進行人類史上最大的兩棲攻擊。現代軍事技術對守方有利，台灣只需要選定一些灘頭堡，就能靠相對廉價的精確導引彈藥，摧毀敵方較昂貴的兩機攻擊艦，主力艦與戰機。

有鑒於這些優勢，曾訪台的美國防務分析家間獲得了廣泛共識，認為台灣能成功遏阻對岸攻勢。不過，唯有台灣軍方徹底改變裝備，才能做到這點。分析指出，台灣與其把有限的國防預算耗費在如隱形戰機、坦克，或是潛艦等昂貴的裝備上，還不如把錢用在能輕易移動、偽裝，並部署，以抵抗兩棲進攻部隊的可消耗量產廉價武器上。

(中時電子報)